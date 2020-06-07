تعديل أسعار بعض الأدوية، ووعود بتوفر كافة أنواعها قريباً!

دمشق: نور قاسم

كشفت مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة رزان سلوطة لـ”تشرين” أنه تم قبل قليل إعلان لائحة الأسعار لبعض المستحضرات الدوائية، ويقدر عددها بـ ١٢٤٧ مستحضراً دوائياً، وتتضمن ٣٣ تركيباً دوائياً.

وجواباً عن عدم توفر تسعيرة لدواء الضغط بالرغم من الطلب الكبير عليه أشارت سلوطة إلى وجود مشكلة عالمية بتوفر المواد الأولية له ووعدت بالمعالجه وتوفيره قريباً، وسيكون مسعَّراً ضمن لائحة أسعار الأدوية بعد يومين والتي يقدر عددها بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مستحضر دوائي.

وحول الانتقادات التي نقلناها إليها من قِبل الصيادلة بأن هذه التعديلات غير شاملة حالياً لبعض التراكيب الدوائية المطلوبة مع تفاقم الأزمة، قالت سلوطة: إن هذا ما نستطيع عمله (قدر الإمكان) ، معتبرةً أن هذا النقد مبالغ فيه ! .

ويبقى السؤال هل سيكون التعديل القادم شاملاً لعدد أكبر من التراكيب الدوائية؟ وهل سيكون إصدار التعديل للقوائم تتابعياً بشكل أسرع أم إنه سيتراجع إلى أن يتوقف كما يتخوف الصيادلة؟ وهذا ما ستتابعه تشرين في الأيام القادمة.

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