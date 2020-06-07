لأول مرة منذ إنشائه ضخ مياه من سد الشهيد باسل الأسد لري المحاصيل الصيفية جنوب الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

بدأ فرع الموارد المائية في الحسكة صباح اليوم بفتح بوابة الري الموجودة في جسم سد الشهيد باسل الأسد (سد الخابور الجنوبي) وضخ كميات من المياه من بحيرة السد باتجاه سرير نهر الخابور.

وذكر مدير الفرع المهندس عبد الرزاق العواك لتشرين أن ضخ المياه من السد يتم لري المحاصيل الصيفية المزروعة في الحقول الزراعية الكائنة في المنطقة الجنوبية من المحافظة، وذلك لأول مرة منذ ثمانية عشر عاماً. حيث إنه منذ إنجاز السد ووضعه بالاستثمار في عام 2002 لم يتم استخدامه في ري المحاصيل الصيفية نتيجة عدم كفاية المياه المخزنة في بحيرة السد. حيث اقتصر استخدامه على ضخ كميات من المياه لري المحاصيل الشتوية فقط.

وأوضح المهندس العواك أن فتح بوابة الري سيستمر لمدة خمسة أيام وستشمل ري 120 ألف دونم، ومتوقع استهلاك نحو 13 مليون متر مكعب من المياه في الري. حيث ستستمر المياه في الجريان في سرير نهر الخابور ضمن أراضي محافظة الحسكة وصولاً إلى أراضي محافظة دير الزور حتى نقطة مصب نهر الخابور في نهر الفرات عند ناحية البصيرة جنوباً.

ومن الجدير ذكره أن مخزون المياه في سد الشهيد باسل الأسد (سد الخابور الجنوبي) وصل إلى حده الأعظمي البالغ 605 ملايين متر مكعب للعام الثاني على التوالي لأول مرة منذ إنشائه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

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