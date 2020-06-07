إخماد 14 حريقا في مواقع مختلفة من درعا

درعا - وليد الزعبي

تدخل فوج إطفاء درعا أول من أمس وأخمد 14 حريقاً نشبت في مناطق مختلفة من المحافظة، وأوضح العقيد محمد المحاميد قائد فوج إطفاء المحافظة أن سيارات الإطفاء توجهت إلى مواقع الحرائق فور الإبلاغ عنها وقامت بإخمادها بالسرعة الممكنة للحد من أضرارها ومنع امتدادها لتطول مساحات كبيرة، لافتاً إلى أنها تتوزع بين حريق أعشاب وأشجار حراجية في حي طريق السد وآخر لأعشاب على طريق الخربة، وحريق أعشاب وقمامة في حي المطار، وحريق قمح وخلايا نحل في حي المفطرة، وحريق أشجار زيتون، وحراجية في حي الكاشف الشرقي التابعة جميعها لمدينة درعا، فيما وقع حريق في محصول الشعير، والأعشاب في مدينة الشيخ مسكين، وحريق قمح وشعير في المنطقة الواقعة بين بلدتي بصير وخبب ضمن الريف الشمالي، وحريق أعشاب في بلدة اليادودة، وحريق قمح شمال بلدة محجة، إضافة إلى حريق أعشاب وأشجار وقصب في وادي اليرموك، وحريق شعير وأعشاب في مدينة بصرى الشام عند محطة القطار, إضافة إلى حريق منزلين في المدينة نفسها.

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