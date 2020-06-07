279 طالباً وطالبة تقدموا لاختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

بدأ فرع جامعة الفرات في الحسكة اليوم باستقبال طلبات الطلاب المستنفدين فرص الرسوب المستفيدين من المرسوم الأخير. وقال مدير الفرع الدكتور نجم الحميدي لتشرين :إن على الطلاب الراغبين في الاستفادة من هذا المرسوم إحضار طلب تسجيل بموجب المرسوم من مكتب الطلبات، وتوقيع الطلب من عميد الكلية، ومن ثم تقديم الطلب لشؤون الطلاب. مبيناً أن آخر موعد لتقديم الطلبات للتقدم للفصل الثاني هو 25 من الشهر الجاري . وأوضح الدكتور الحميدي أن المرسوم رقم 125 لعام 2020 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد قضى بتعديل المواد 103 و116 و145 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 والمواد الخاصة بالرسوم المحددة في المادتين 194 و196 من اللائحة نفسها. حيث أوجد المرسوم الجديد بالتعديلات التي تضمنها آلية واضحة ودائمة تعالج مشكلة الاستنفاد لطلاب مرحلة الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص بشكل عملي وموضوعي. بالإضافة إلى إعادة تحديد شرائح المستفيدين من المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والجرحى في الجامعات مع تسهيلات للطلاب الملتحقين بخدمة العلم.

على صعيد آخر ذكر الدكتور الحميدي أن فرع جامعة الفرات في الحسكة أجرى أمس اختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير. وذلك في مركز كلية الآداب والعلوم الإنسانية. وقد اتخذ الفرع بالتعاون والتنسيق مع الكلية كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الاختبار في أجواء هادئة وآمنة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للاختبار بلغ 279 طالباً وطالبة. موزعين على اللغة الفرنسية تخصص ولغة فرنسية عام ولغة انكليزية تخصص 3 طلاب لكل فرع. ولغة انكليزية عام 270 طالباً وطالبة. وقد اتخذت إدارتا الفرع والكلية كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من خلال توزيع الطلاب في القاعات الكبيرة لتحقيق شرط التباعد المكاني حرصاً على سلامة وصحة الطلاب. حيث ساد الاختبار جو من الانضباط والالتزام بالتعليمات الامتحانية ولم تسجل أية مخالفة من شأنها تعكير جو الامتحان.

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