ضبط ورشة لصناعة نعل الأحذية تستخدم السيرومات الطبية لتصنيع النعل في اللاذقية

اللاذقية – سراب علي

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ورشة لصناعة نعل الأحذية في منطقة كرسانا .

و بين مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية سامر السوسي لـ(تشرين) أن صاحب الورشة يقوم باستخدام السيرومات الطبية المستعملة وطحنها ووضعها في قوالب لتصنيع نعل الأحذية، مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بمخالفة الغش والتدليس (استخدام سيرومات طبية مستعملة)، كما تم الحجز على 9 أكياس(شوالات) سيرومات مستعملة و 9 أكياس (شوالات) سيرومات مطحونة ، بالإضافة إلى آلة طحن وماكينة تصنيع وآلة خلط و آلة درز و قوالب عدد ٥٠ و400 زوج نعل جاهز.

وأكد السوسي أنه تم إغلاق الورشة بالشمع الأحمر أصولاً و سيتم تقديم المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.

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