“السورية للتجارة” بحمص تطرح بيض المائدة ضمن صالاتها

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة حمص طرح مادة بيض المائدة ضمن صالاته بأسعار مخفضة عن السوق المحلية.

وفي تصريح أشار مدير فرع المؤسسة عماد ندور إلى أنه وفي إطار التدخل الإيجابي بالأسواق بدأ فرع المؤسسة اليوم باستلام مادة البيض من المزارعين مباشرة وبيعها للمستهلكين بسعر 2200 ليرة لوزن 1800 غرام و 1900 ليرة لوزن 1700 غرام.

وبيّن ندور أن كل صالات السورية للتجارة بالمدينة ستباشر بيع مادة البيض بدءاً من اليوم وهي مستمرة بتسويق المادة من المزارعين مباشرة بسعر أقل من سعر السوق.

كما أوضح أن فرع المؤسسة طرح مادة البطاطا من نوع “سبونتا أول” بسعر 240 ليرة للكيلوغرام، كما سيبدأ قريباً باستجرار البطاطا من المزارعين لتخزينها وطرحها لاحقاً في الأسواق.

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