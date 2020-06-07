الصحة تبشر بحل قريب لأزمة الدواء .. وتتوعد بعقوبات رادعة لكل مستنكف أو محتكر

يسرى ديب

لا ينقص المواطنون المزيد من الأسعار المرتفعة، ولكن ليس من مصلحتهم أيضاً أن يجدوا رفوف الصيدليات خاوية، وحاجاتهم غير موجودة، وأن يكون خيارهم البحث عن بديل، قد يكون مهرباً وغير مضمون وبأسعار أعلى.

مدير أحد معامل الدواء يؤكد أن الأدوية التي توقف إنتاجها تشكل 70% من موجودات الصيدليات ويأتي في قائمتها الأدوية الأكثر استخداماً: الصادات الحيوية، السيتامول، أدوية الضغط، والسكري الفيال والأمبول المخصص للمشافي.

يقول منتجو أدوية:إن القصة في تسعيرة الدواء التي لم تعدلها وزارة الصحة منذ 2015 ويرى العاملون في هذا القطاع أن صناعة الدواء المحلية مثلها مثل أي صناعة تعتمد على التجميع أي استيراد كل المواد الأولية، وهذا يعني أنها صناعة مرتبطة بالدولار، وأن الدولار المدعوم الذي كانوا يحصلون عليه لم يعد متاحاً، وارتفع سعره من 438 إلى 700 ليرة! لكن بقيت أسعار بعض أنواع الأدوية على تسعيرتها كما قال صيادلة منذ ما قبل الأزمة، على عكس الحركة المكوكية لأسعار بقية السلع ومنها المتممات الغذائية، الأمر الذي دفع بأصحاب المعامل إلى الإحجام عن الإنتاج وعدم تزويد المستودعات بالأدوية، وامتنعت المستودعات أيضاً عن تزويد الصيادلة بالأدوية، ليكون الصيادلة في وجه مرضى يطالبون بشراء أدويتهم من دون جدوى. ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن هنالك مستثمرون للأزمة، من الأطراف الثلاثة التي تعمل في الدواء، كما يحصل دائماً.

فرغت الرفوف

يقول صيادلة إنه منذ نحو الشهر توقف الكثير من المستودعات عن البيع للصيادلة تماماً، واقتصرت المبيعات على المتممات الغذائية، التي تتجدد تسعيرتها بشكل دائم أو بيع الأصناف الكاسدة لدى المستودعات، الأمر الذي جعل الكثير من رفوف الصيدليات فارغة، بل وأغلقت بعض الصيدليات بعد عجزها عن تأمين أدوية مرضاها! أو لممارسة نوع من الضغط بقصد رفع الأسعار، ومن استمر بالعمل يؤكد أنه إذا استمر الوضع على هذه الحال ستفرغ رفوفهم، لذا يجب إيجاد حل سريع لهذا الموضوع.

الصيدلانية دارين سليطين تقول: إن مشكلة الدواء هي فقدان كمّ كبير من الأدوية من السوق الدوائية من دون تدخل من أي جهة لضبط حاجة المرضى وتوفير أدويتهم أو لحل المشكلة التي سببت فقدان الدواء، تضيف الصيدلانية دارين: إن هذا الأمر خلق أزمات مرافقة، منها مثلاً استغلال مستودعات الأدوية للظرف وبيع الأدوية المخزنة عندها وبأسعار حرة، أو العودة إلى طريقة تسويق إلزامية وهي تحميل كميات صغيرة منها على أدوية غير مطلوبة نهائياً وبذلك تقع تكاليف تسويقها على الصيدلي. هذه الفوضى تجعل الصيدلي في محل مساءلة من قبل الوزارة، لأنهم عندما يشترون الدواء بسعر حر، ويبيعونه بنسبة ربح مماثلة يجعلهم عرضة للمساءلة لعدم الالتزام بتسعيرة الوزارة، وهذا يعني أن عليهم الاختيار بين فقدان الدواء من على رفوفهم، أو تحمل أعباء شراء الأدوية الكاسدة وتحمل خسائرها لكونهم حلقة أخيرة في عملية البيع!

لم يستمر هذا العرض طويلاً، كما تضيف الدكتورة سليطين، إذ سرعان ما اختفت الأدوية المطلوبة وأصبحوا يبحثون عنها بالقطارة، وأصبح البيع لبعض الأدوية المطلوبة بالظرف وليس بالعلبة، لكيلا ينقطع مرضاهم، على أمل أن يتم حل الأزمة خلال فترة محددة، لكن الأزمة لم تنحل.

قصة التسعيرة

يقول عاملون في هذا المجال إن أسعار الدواء لم تتحرك أسعارها كغيرها من المواد، وكان المبرر أن منتجي الدواء يحصلون على دولار مدعوم بسعر 438 ليرة للدولار، لاستيراد المواد الداخلة في صناعة الدواء، ولكي يبقى الدواء خارج تذبذب الأسعار الذي يرهق المواطن في كل شيء حيث لا ينقصه المزيد من رفع الأسعار خاصة الدواء، لكن المشكلة كما يقول منتجون للدواء إن هذا الدولار لم يعد يحصل عليه أصحاب المعامل كما أكد مدير أحد معامل الأدوية مستغربأأن وزارة الصحة تعاملهم على أساس دولار مدعوم بينما هم يشترون الدولار من السوق السوداء.

وما يثير حفيظة أصحاب المعامل أن تسعيرة الدواء ظلت على حالها مقابل ارتفاع أسعار المتممات الغذائية أكثر من مرة لأنها تسعر من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأمر الذى أعطى مرونة في تسعير هذه المواد مع حركة صعود الدولار وهبوطه، وأن وزارة الصحة بدأت تعرقل إنتاج المعامل لتلك المكملات التي يستخدمونها لتحسين أرباحهم.

تقول سليطين إن علبة مثل بيبي سيتامول ارتفعت خلال شهرين من ٥٥٠ ليرة إلى١٣٥٠ ليرة! بينما كريم متل “نيستاميتازون” يحتوي على ٣ مواد دوائية وترخيص ولصاقة ليزرية ..الخ لا يزال سعره ٢٧٠ ليرة فقط!

وإن “الببرونة” وصلت إلى ٢٠٠٠ ليرة، بينما علبة شراب السيتامول لا تتجاوز 425 ليرة بعد رفع سعرها! وارتفع سعر الفوار فيتامين سي المستورد من ٩٠٠ إلى ٢٢٠٠ بينما المنتج الوطني الذي سعره ٣٥٠ ليرة مقطوع منذ شهرين وأكتر.

وترى سليطين أن معاناة الصيدلاني كبيرة لأنه يجب عليه تأمين أدوية مرضاه، والالتزام بجميع الشركات المطلوبة حتى لا يبدل اسم الدواء حسب طلب الطبيب، وعليه أيضاً أن يتحمل أعباء الأسعار الحرة والأدوية التي سيرمى قسم كبير منها للحصول على علبة مطلوبة كالأوغمنتين أوغماسيل أو هيانيل …الخ.

هم ملزمون أيضاً

وعن أسباب تحميل الأدوية الكاسدة على أخرى بياعة يقول صاحب مستودع اأدوية الدكتور جهاد حاج زين: إن المعامل تلزمهم باستجرار كل أنواع الأدوية غير المطلوبة على حساب البياعة منها، وأكد أن رفوف مستودعاتهم فرغت حالياً وأن هناك صعوبة حتى في تأمين الأدوية التي تستخدمها أسرهم وأكثرها أدوية السكري والضغط، وأكد زين أن المبيعات انخفضت عنده بنسبة تصل إلى 90% خلال الفترة الأخيرة.

وعن أسباب إنتاج أنواع أدوية غير مطلوبة قال مدير أحد المعامل إن الأمر يحصل في أدوية يكون حولها مشكلة عندما تخزن، بينما يرى صاحب مستودع أن الأمر له علاقة بترخيص الإنتاج، والتوقف عن إنتاج الأنواع غير البياعة يفقد صاحب المعمل الترخيص الخاص بهذا النوع أو ذاك.

يبلغ عدد المعامل المرخصة في سورية نحو 70 معملاً 30 منها تبيع للمستودعات عن طريق وكالة، أي إن المستودع ملزم باستجرار كل أنواع الأدوية التي ينتجها المعمل، ومن ثم يعاود إلزام الصيدلي فيها متى سنحت لهم الفرصة كما حصل مؤخراً.

أكثر من سبب

يتجاوز منتجو الدواء الصيادلة في الشكاوى، إذ يقول صاحب معمل أدوية إن الأدوية ستنقطع تماماً مع غياب سياسة التسعير المنصفة من قبل وزارة الصحة، و إنه لا يوجد أي مرونة بالتسعير، وإنهم يعاملونهم عند التسعير على سعر دولار

438 ليرة بينما هناك أدوية تسعر على البورصة العالمية، يرتفع سعرها تبعاً لسعر الدولار، فسعر كيلو السيتامول ارتفع من 2000 إلى 11 ألف دولار خلال أزمة كورونا، ووصف موضوع الدولار المدعوم بالفقاعة التي طرحها وزير المالية لكنها لم تنفذ، أي إنهم يحصلون على الدولار من السوق السوداء ويسعر الدواء على أساس دولار مدعوم! والمشكلة برأيه أيضاً أنه بعد منع التداول بالدولار، أصبح السؤال من أين سيحصلون عليه ، خاصة بعدما أصبح تداوله جريمة يعاقب عليها؟ كما أن وزارة الصحة لا تحسب حساب المواد التي تدخل في تصنيع الدواء والتي تكون في كثير من الأحيان أعلى من سعر الدواء ذاته، لكن ما يسعر هو المادة الفعالة فقط.

ويعتقد صاحب المعمل أن صناعة الأدوية هي الوحيدة التي لم تواكب ارتفاع الأسعار، رغم أن صناعة الدواء كلها تجميعية ومستوردة، وإذا كانت الدولة رفعت أسعار الخبز والمحروقات علماً أنها هي من يقوم بتوزيعها، فلماذا لا تجد حلاً منصفاً لمنتجي الأدوية وذلك إما باستيراد المادة الفعالة، أوبتحرير السعر أو بالدولار المدعوم؟

العقوبات رادعة

اجتمعت وزارة الصحة برئاسة رئيس الحكومة قبل أيام وكان هناك تعديل لسعر الدولار وصفه مدير أحد المعامل إنه بادرة جيدة.. مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة الدكتورة رزان سلوطة أكدت أن هناك انفراجاً سيحصل خلال الأسبوع القادم ، وتتعدل الأسعار على دولار 700 ليرة، وأكدت أن المعامل ستحصل على دولار مدعوم، وأنه تقرر أن تحصل المعامل على موا د بالسعر الذي أقرته الدولة للدولار وهو 700 عوضاً عن 438 ليرة، وأن وزارة الصحة بلغت البنك المركزي بموافقتها على تمويل الدواء، وتعتقد أن الوضع بدأ بالتحسن، وأن المشكلة لم تكن فقط بسبب توقف المعامل عن الإنتاج لكن لأن هناك مستودعات احتكرت وكذلك صيادلة، وأنه ستكون هنالك عقوبات رادعة لكل من يغلق مستودعه أو صيدليته لأكثر من ثلاثة أيام دون مبرر.

مطالب قديمة

وقد سبق لبعض منتجي الأدوية أن أعدوا مذكرة لدينا نسخة منها فيها الكثير من الوقائع التي تعترض على طريقة إدارة وزارة الصحة لملف الدواء من أبرز ما جاء فيها : أن موضوع تسعير الأدوية يتم وفق طريقة قديمة تحسب سعر الصرف بأقل من التكاليف رغم ارتفاع تكاليف الانتاج وارتفاع سعر الصرف وشح المشتقات النفطية، وأن الوزارة قامت بإعلام الشركات الدوائية أن هناك أدوية مقطوعة تريد من المعامل إنتاجها وأعلنت قوائم بهذه الأدوية وقامت الشركات بتقديم طلبات التصنيع للوزارة، لكن لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات بالسرعة التي تم وعد المعامل بها وبدلاً من ذلك قامت الوزارة بإبلاغ المعامل أنها حددت عدد الأدوية التي يمكن تسجيلها تبعاً لعدد الخطوط المرخصة لكل شركة بدلاً من فتح سقف التراخيص وتوسيع العمل في مديرية الشؤون الصيدلانية فضاع على الشركات مجهود عام كامل وبقيت الأدوية المفقودة مفقودة بمعظمها.

وأنه عند تقديم فواتير من قبل المعمل تفيد بارتفاع سعر المواد الأولية عالمياً – وهذا أمر طبيعي – كانت هذه الطلبات تهمل ما يؤدي إلى توقف المعمل عن انتاج الدواء ما يؤدي إلى انقطاعه من السوق والعودة إلى دعم سوق الأدوية المهربة التي كما يبدو كان هناك من يستفيد من نموها؟!

بذور الأزمات الحالية!

ولأن المشاكل الحالية مقدماتها متوافرة منذ تأسيس هذا القطاع كان لمستشار التأمين الصحي الدكتور هشام ديواني بعض الملاحظات حول هذه الأزمة منها تأكيده أن هذا الموضوع قديم ومتجدد وجديد، وأنه يجب أن يربح الجميع وعلى رأسهم المواطن في موضوع الأمن الدوائي، ولكنه لا يعرف لماذا دوائرنا الصحية والاقتصادية تدفن رأسها بالرمل وتلوح دائماً بالعقوبات، فمنذ اللحظة الأولى لإنتاج الأدوية أدخلنا المعنيون بنظريات ودهاليز تصب جميعها في حلقات محددة لجهة ما.

ويذكر ديواني أنه مع بدء الإنتاج المحلي أصبحت التراخيص لإنتاج الدواء تمنح لذوي الحظوظ ، وأنه لا يمنح الترخيص لمعمل آخر حتى يتخم الأول وكمثال يذكر ديواني انخفاض سعر أمبولة المضاد الحيوي من 300 إلى 28 ليرة بعد الترخيص لمعمل آخر، وأن استيراد المواد الأولية يتم بعيداً عن أعين الرقابة وكان من الأجدى لفارمكس في رأيه أن تستورد المواد الأولية وتبيعها للمعامل وتأخذ انتاجها عندها يربح الجميع.

ويرى أن الرقابة الدوائية مهما كانت مجهزة لا تستطيع مراقبى آلاف الأصناف والمعروف عالميا أن هنالك أصنافاً محددة تتم مراقبتها بسهولة، ولكن إن كانت كل المعامل تنتج كل الأصناف فيلزمنا عشرات المخابر، والتكلفة مازالت عالية لأسباب عديدة تتعلق بالقطع الأجنبي واستيراد العبوات.

طباعة