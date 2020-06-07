عشراوي تدين اعتداءات الاحتلال المتواصلة على المقدسات الفلسطينية

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت عشراوي في بيان لها اليوم نقلته وكالة “وفا” أن مواصلة سلطات الاحتلال ممارستها القمعية في المدينة المقدسة وإبعادها الفلسطينيين وموظفي الأوقاف عن المسجد الأقصى والاعتداء عليهم واعتقالهم تأتي في إطار مخططات الاحتلال لتهويدها وتزوير طابعها وهويتها وإلغاء الوجود الفلسطيني وعزلها عن محيطها وفرض أمر واقع جديد مشددة على أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال شجعه على التمادي لمواصلة اعتداءاته على المقدسات الدينية.

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بالتحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال وفق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وتوفير الحماية للأماكن المقدسة من اعتداءات الاحتلال المتواصلة ومحاسبة المسؤولين عنها.

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