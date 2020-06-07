دمشق- منال الشرع

تشهد مستلزمات الأطفال كالحفاضات و غيرها من السلع التي تعتبر حاجة أساسية وضرورية ارتفاعاً جنونياً في الأسعار, ما جعل أكثر الأسر غير قادرة على شرائها لأطفالهم.

حيث قال المواطن لؤي بحرقة قلب : إن غلاء الأسعار كابوس وشبح يلتهم حتى مستلزمات الأطفال فما من شيء إلا ومسّه الغلاء ولدي توءم بعمر أشهر ولا نستطيع التخلي عن حفاضات الأطفال والحليب ولكن الغلاء فاحش وغير معقول للأسعار, حيث كنت أشتري كيس الحفاضات بـ 3000 ليرة وأصبح الآن 7900 ليرة وتوجد أنواع تصل أسعارها إلى 9 آلاف ليرة أي إن السعر أكثر من الضعف وليس هذا فحسب فكل يوم نتفاجأ بتسعيرة جديدة لذلك بات أصحاب الدخل المحدود هم المتضررون دائماً, حال لؤي كحال الكثير من الأسر حيث بات مصروف الأطفال يضني الأبوين من ارتفاع الأسعار الجنوني.

وقالت أم رأفت : إن تسعير البضائع يختلف من محل لآخر حسب المناطق, فالصنف الواحد قد يرتفع سعره بحوالي 1000 إلى 1500 ليرة , فقد وصل سعر كيلو الحفاضات بين 5 إلى آلاف 6 ليرة وهذا لا يناسب دخلي, الأمر الذي اضطرني إلى شراء الحفاضات لأطفالي بالقطعة, والطفل يستهلك يومياً حوالي 5 حفاضات والمعيشة غالية ومتعبة.

وأكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق جميل حمدان لـ( تشرين ) أن الأسعار التي شهدت ارتفاعاً طال كل المواد من بينها حفاضات الأطفال تعتمد على الاستيراد فلا يوجد سعر محدد وكل يوم ترتفع تكاليف الإنتاج حسب سعر الصرف فترفع معها الأسعار حوالي 10 %.

وعن آلية ضبط المخالفات بيّن حمدان أن المديرية تقوم بجولات للاطلاع على فواتير وكشوف المحال, مبرراً أن وزارة التجارة الداخلية توجّه مديرياتها في المحافظات لدراسة الأسعار وفق واقعها الفعلي والعرض والطلب عليها في الأسواق.

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