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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 15 شوال 1441 الموافق لـ 07 حزيران 2020
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شريط الأخبار
انتحاري يفجر نفسه في حي حلكو بالقامشلي
مجلس الشعب يبدأ دورته العادية الثالثة عشرة .. صباغ: متابعة قضايا المواطن .. المهندس خميس: الاعتماد على الذات للتغلب على الإجراءات العدائية ضد بلدنا
حصاد 145 ألف هكتار قمح من أصل مليون و350 ألفاً
الجيش اللبناني: إصابة 25 عنصراً بجروح بأعمال الشغب في بيروت
الأوقاف الفلسطينية:الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الأقصى والإبراهيمي
اقتصاد سياسي.. بحر الصين الجنوبي في قلب الممارسات العدائية الأميركية ضد الصين
مقتل عراقي بهجوم مسلح
مجلة "ذي اتلانتيك" نظام ترامب بدأ بالانهيار
قريباً انتخابات جديدة لنقابة التمريض بضمان صحي كامل للممرض
أحزاب وقوى لبنانية تدين "قانون قيصر" واستمرار التآمر على سورية
قاليباف: الاستخبارات الأميركية والصهيونية وراء الهجوم الإرهابي على الشورى الإيراني
الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين في بيت لحم
مساعدة ترامب تروج بشريط مصور للعنصرية
تراجع شعبية ترامب
روسيا: مبادرة مصر لحل الأزمة في ليبيا أساس لإطلاق عملية سياسية