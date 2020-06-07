آخر تحديث: 2020-06-07 16:21:07
شريط الأخبار

انتحاري يفجر نفسه في حي حلكو بالقامشلي

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

ذكرت مصادر محلية أن انتحارياً يفجر نفسه في حي حلكو بالقامشلي.

 

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed