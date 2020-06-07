العاصي: لتطوير كرة اليد يجب عودة معاقل ارتكازها ودعمها بلا حدود

إبراهيم النمر

أكد لاعب منتخبنا الوطني بكرة اليد ونادي الطليعة المتألق غطفان العاصي لـ«تشرين» أن مستوى اللعبة يتحسن شيئاً فشيئاً عما كان عليه في الفترة السابقة التي مررنا بها جميعاً، والتي أدت إلى غياب أبرز اللاعبين عن الدوري، لكن اللعبة لم تتوقف نتيجة ذلك وإن كان مستواها تراجع مقارنة بدول الجوار.

تطوير اللعبة

وأضاف العاصي: لتطوير اللعبة يجب عودة معاقل ارتكازها للعمل من جديد و المتمثلة بمحافظات دير الزور والرقة ودرعا وحماة فهي التي تخرّج اللاعبين، إضافة إلى الاهتمام الكبير بالقواعد السنية لأنها الأساس في عملية أي بناء مع تقديم الدعم المادي والمعنوي بلا حدود والعمل بيد واحدة من قبل أسرة كرة اليد بما يخدم مصلحة اللعبة .

وختم العاصي كلامه بالقول: بالتأكيد أتمنى التوفيق لكرة اليد السورية والنهوض بها إلى أعلى مستوى و عودتها إلى سابق عهدها وأن تحقق مع نادي الطليعة الذي ألعب له للموسم الثاني على التوالي لقب بطولة الدوري للمرة الثانية توالياً.

يشار إلى أن مسيرة لاعبنا العاصي كانت حافلة بالإنجازات والألقاب مع نادي الجيش الذي انتقل إليه من ناديه الأم الفتوة، فقد حقق لقب الدوري 13 مرة والكأس 10 مرات ومع الطليعة لقب الدوري مرة واحدة، وشارك العاصي مع منتخبنا في العديد من البطولات إضافة لمشاركته مع منتخبنا العسكري في بطولات دولية وودية.

طباعة