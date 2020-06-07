كرة الفتوة ومتاهة الحسابات والبحث عن طوق الأمان

ديرالزور – مالك الجاسم

ثمانية أهداف تلقتها شباك الفتوة في مباراتين أمام الوثبة وحطين، ما جعل باب التكهنات حاضراً بمشوار الفريق فيما تبقى من عمر الدوري، ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل دخل الفريق في دوامة ومتاهة الحسابات التي بات لزاماً عليه دخولها في كل دوري.

الخسارة الثانية أمام حطين كما في كل مرة لن تمر مرور الكرام، وكم الأهداف يفتح باب التساؤلات حول جهوزية الفريق والثغرات الموجودة، وخاصة في الخطوط الخلفية، والضغط الكبير على حارس المرمى نتيجة ضعف اللياقة البدنية لعدد من اللاعبين، وهذا ما ظهر خلال مباراتي الوثبة وحطين، وإن كانت مباراة حطين قد شهدت أداءً نوعاً ما كان مقبولاً في الشوط الأول، ولكن الحال انقلبت في الشوط الثاني، هذا من جانب أما من الجانب الآخر فيتحمل الجهاز الفني جزءاً كبيراً من المسؤولية من حيث اختيار التشكيلة الأساسية في كل مباراة.

باب المخاوف حق طبيعي للجماهير المتابعة والمحبين والإعلاميين، وهذه المخاوف تكمن في حالة عدم الاستقرار داخل الفريق، واتفق مع الجميع على أن هناك استقراراً إدارياً ومتابعة من الإدارة وهي لا تتحمل أي مسؤولية، ولكن مسؤوليتها تكمن في الوقت الراهن في مراجعة الحسابات لأداء مدرب الفريق، وهي وجهة نظر كانت حاضرة في الكثير من الجلسات، واختلف مع هذه الآراء في التوقيت فقط، لكن الأمور وصلت إلى درجة تحتاج التدخل وبدأت هناك أصوات تطالب بعودة الكابتن أنور عبد القادر ليقود دفة الفريق فيما تبقى من مباريات، وهو أمر مطروح وربما تكون تسميته مشرفاً عاماً مع الإبقاء على المدرب الحالي.

الساعات القادمة ستحمل الكثير من المتغيرات داخل أروقة نادي الفتوة لتحقيق نتائج إيجابية تبقي الفريق في موقع الأمان، ولا ننكر أن نتائج الفرق الأخرى خدمت الفتوة في الكثير من المناسبات.

وفي حديث الأرقام فقد خاض الفتوة حتى الآن 18 مباراة، فاز بثلاث مباريات، وتعادل في ست مباريات، وخسر تسع مباريات، وسجل 12 هدفاً، ودخل مرماه 31 هدفاً، ويحتل المرتبة الحادية عشرة برصيد 11 نقطة، ويمكن الحديث عن الفرق التي تلي الفتوة في الترتيب وهي: الساحل الذي يحتل المرتبة 12 على سلم الترتيب، وجبلة الذي يحتل المرتبة 13 برصيد تسع نقاط، والجزيرة الذي يحتل المرتبة الأخيرة برصيد سبع نقاط.

وتبدو فرصة الفتوة كبيرة بالبقاء، ومباراته القادمة مع الطليعة وفي حال تحقيق الفوز فيها فإن ذلك يضعه في موقع نوعاً ما آمن، وكذلك سيكون له لقاء مع جبلة والكرامة، ولن ندخل في تكهنات النتائج لأن ذلك مرهون بأقدام اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

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