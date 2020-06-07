(التطنيش) سيد الموقف

زاهربدران

كثيراً ما كانت القيادات الرياضية عبر تصريحاتها المتكررة تركز على مقولة أهمية التشاركية الحقيقية بين الإعلام والرياضة, وأن يكون هناك حوار شفاف وهادف وبناء من أجل تطوير العمل الرياضي, ولكن هذا الطرح ظل في إطار الاستهلاك ليس إلا، وبقي شعاراً تطلقه القيادات الرياضية المتعاقبة والحالية من دون أن نجد تفاعلاً حقيقيأ على أرض الواقع إلى درجة أن (التطنيش ) هو سيد الموقف للكثير من هذه القيادات الرياضية التي يحاول الإعلام الرياضي أن يتواصل معها من أجل معرفة بعض القضايا التي تهم العمل الرياضي، ولكن على مبدأ المثل القائل (أذن من طين وأذن من عجين), تعمل هذه القيادات والتي لاتريد التواصل مع الإعلام الرياضي إلا إذا أرادت ذلك من أجل توصيل ما تريده أن يصل بالفعل.

لقد حاولنا كثيراً وعبر قنوات تواصل عديدة أن نصل لبعض القيادات الرياضية الجديدة من أجل معرفة تفاصيل معينة تخص الواقع الرياضي وخاصةً ما يخص عمل القيادة الرياضية في المنشآت الرياضية, وما تعمل من أجله من تأهيل الملاعب والصالات الرياضية لكن عبثاً نحاول، لم نستطع التواصل مع أصحاب الشأن رغم الاتصالات المتكررة, حتى إنه في بعض الأحيان نضطر الأخذ من أطراف أخرى قريبة من المواقع بشرط ألا نذكر أسماء المصرحين عن هذا الموضوع أوذاك, مع العلم أن المسؤول نفسه نجده يصرح عن هذا الموضوع لبعض الوسائل الإعلامية الأخرى المرئية بشكل مستفيض .

وهنا من حقنا أن نتساءل: أين المسؤولون الرياضيون من كل هذه التصاريح وموقفهم من المناقشات والحوارات التي يصفونها بالصراحة والوضوح والإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية من حيث الجوهر التي تهم العمل الرياضي الوطني الذي يشكل في رأيهم هماً رياضياً وطنياً, والتشاركية المهمة بين الرياضة والإعلام، وضرورة البحث عن عامل مشترك بين الإعلام الرياضي والمؤسسات الرياضية التي لابد من أن تقف قياداتها على بعد مسافة واحدة و متساوية من الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة, وأن تكون على استعدادٍ دائمٍ لمناقشة أحوالها والقراءة في ظروفها ونتائج مشاركاتها وإجراء التقويم المناسب في الوقت المناسب, ومعالجة الخلل بشكل مرحلي واتخاذ القرارات أسباب ومسببات عما حدث قبل وأثناء وبعد المشاركات في البطولات والآثار المترتبة على ذلك في الشكل والمضمون وانعكاسات ذلك على الرياضة بشكل عام وعلى مستقبل مسيرتها، حيث هي في المحصلة الهم والاهتمام إلى جانب كل ألعابنا الرياضية, وحتى في كيفية اتخاذ القرارات المناسبة، ومن أجل ذلك إن اللقاءات الإعلامية مع القيادات الرياضية مهمة مهما اختلفت الآراء ومهما تعددت الملاحظات لأننا جميعاً أمام المسؤولية الوطنية التي لاتفسد للود قضية.

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