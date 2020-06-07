منشآت حلب الرياضية في عيون القيادة الرياضية واقعاً واستثماراً

زاهر بدران

الوجه الحقيقي للمنشآت الرياضية والحـالة الصعبة التي تعيشها اليوم تتطلب زيارات مستمرة من القيادة الرياضية، ولاشك في أن هذه الجولات الاطلاعية مهمة وتضع فريق العمل الرياضي الجديد أمام مسؤوليات كبيرة ومهام صعبة تحتاج إلى جهد كبير ومتابعة مستمرة لإنجاز ما أوكل إليه بوضع رؤية إدارية صحيحة للقطاع الرياضي، وإعادة النظر باستثمار المنشآت الرياضية وتهيئة التشريعات اللازمة لتطوير عمله ووضع أسس للبنية التنموية والاستثمارية للاتحاد الرياضي العام، فصيانة المنشآت الرياضية وضرورة الاعتناء بها مسؤولية مشتركة تحتم على الجميع العمل من أجلها لإظهار الوجه الحسن لرياضتنا عبر البنى التحتية المتينة القادرة على استيعاب النشاط الرياضي وتدريب المواهب الصاعدة، سواء في مدننا أو أنديتنا الرياضية التي تعد خلايا التماس الأولى بالموهبة الرياضية.

ومن أجل ذلك كانت الجولات الاطلاعية التي باشرت فيها القيادة الرياضية إلى العديد من المحافظات للاطلاع على واقع المنشآت فيها والتي شملت حتى الآن محافظات السويداء واللاذقية وطرطوس وحمص، وحالياً حلب، وتعاني هذه المحافظات واقعاً صعباً في منشآتها كبقية المنشآت الرياضية الأخرى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إيلاء القيادة الرياضية المنشآت الرياضية أهمية وأولوية خاصة لما تشكل من أهمية في تطوير العمل الرياضي.

«حضرنا للاطلاع على واقع المنشآت الرياضية في حلب، ونعد بتقديم ما يلزم للنهوض بعاصمة الرياضة السورية»، ومؤكداً تفاؤله أن هدف الزيارة هو الاطلاع على واقع الأندية والمنشآت الرياضية وإمكانية دفع عجلة العمل بها لجهة الإنشاء والترميم فيما تبقى من هذا العام في المرحلة المقبلة، وتقديم شيء مهم لمدينة حلب ورياضتها العريقة.

بهذا القول استهل رئيس الاتحاد الرياضي العام زيارته إلى منشآت حلب والأندية الرياضية، والتي شملت ملعب الحمدانية وأندية الجلاء والحرية والعروبة واليرموك والاتحاد وصالة الحمدانية الرياضية الدولية وهنغارات المدينة الرياضية واستاد حلب الدولي، وصالته المتعددة الأغراض، ومشروع الفراغات الخمسة وبقية منشآته، وملعب السابع من نيسان.

و«تشرين» بملفاتها الرياضية الأسبوعية قد أشارت لواقع منشآت حلب الرياضية الصعب مراراً وتكراراً، والذي كان آخرها تحت عنوان: «منشآت حلب تصرخ وتستنجد»، لأن حلب مدينة الرياضة والرياضيين بالفعل مازالت تعاني مشكلات عديدة في طليعتها الحاجة إلى صيانة منشآتها التي دمرها الإرهاب ولبناء منشآت جديدة وإصلاح الأعطال التي رافقت البعض منها، والتي وقفت «حجر عثرة» في طريق الاستثمارات وعمل الإدارات، وأثارت الكثير من الأمور التي أدخلت بعض الأندية في ميدان القضاء للحصول على حقوقها المفقودة.

ولعل المدينة الرياضية التي مازال ملعبها العملاق والذي تتسع مدرجاته لنحو (55) ألف متفرج جلوساً في حاله يرثى لها، إضافة لغياب الإنارة والتي لم تعرف حتى الآن مدة صلاحيتها.

أما الصالة المغلقة التي تجري عملية إعداد دفتر الشروط لتركيب أرضيتها الخشبية (الباركيه) حسب المواصفات الدولية لكرة السلة، وأيضاً لدفتر الشروط للمبردات وأجهزة كرة السلة fiba أيضاً لا ندري أين وصلت هذه الإجراءات؟

أما فيما يخص ملعب الحمدانية الذي لم يتبق إلا تنظيف وترحيل الأتربة والأوساخ من الموقع العام كما أكد سابقاً لـ»تشرين» سعد قرقناوي مدير المدينة، وخدمات الجمهور من دورات مياه وندوات ومشارب للمياه من جهة المدرجات الشرقية, ولكن إنارته ما زالت مؤجلة إلى إشعار آخر.

أما صالة الأسد الرياضية التي تتبع لمديرية التربية في حلب فما زال سقفها بحاجة إلى معالجة ورغم الوعود التي قطعت من جهات مسؤولة لإعادة الحياة والألق لهذه الصالة التي استضافت العديد من النشاطات الرياضية عربياً وآسيوياً وعسكرياً (السيزم)، إلا أن الوعود مازالت في ذمة المثل القائل «عل وعد يا كمّون».

فيما مازالت مشكلات ملعب رعاية الشباب بحاجة إلى صيانة عشبه الطبيعي ومشالحه التي مرت سنوات ولم تجد الحل المناسب لها، وأيضاً إنارته التي أضحت في ذمة النسيان.

وكذلك ملعب السابع من نيسان الذي انتهت أعمال فرش أرضيته بالعشب الصناعي بحاجة إلى صيانة لمرافقه، فيما إنارته ما زالت بحاجة إلى إعادة تأهيل بالرغم من أن مندوب الشركة الراعية لنادي الاتحاد وعد بإصلاح الإنارة ولكن حتى الآن لم نر ذلك.

أما واقع الأندية فلا يقل صعوبة عن بقية المنشآت الأخرى، فناديا العروبة واليرموك التي تقع منشآتهما في منطقة بستان الباشا ودار المعلمين أضحت في خبر كان، فالإرهاب دمر منشآت العروبة التي تحتاج لإعادة تأهيل من جديد، وكذلك اليرموك الذي ضرب الإرهاب ما بدأ العمل به.

ورغم أن النادي يملك مقراً لكنه لا يملك منشآت استثمارية، أما نادي الحرية فما زالت مشكلة مشكلاته الصالة والتي تحتاج لصيانة، ورغم النداءات المتكررة إلا أنه لم يلق حتى الآن آذاناً مصغية، واليوم إدارة الحرية بصدد تعهيد استثمار المسبح وبعض الصالات.

بالطبع إن هذه الجولة قد تعطي القيادة الرياضية معلومات مباشرة وواقعية عما تحدثنا عنه وهذا مفيد جداً وخاصة بعد عودة الحياة الطبيعية إلى مدينة حلب، حيث يمكن طرح الاستثمارات بالأسعار العادلة التي تساير القيمة النقدية الحالية، وبالتالي فإن مردود الاستثمارات وعائداتها ستتضاعف بما يشكل وفراً مهماً للأندية يمكنّها من الصرف على ألعابها وتطوير بنيتها التحتية وخلق استثمارات جديدة وهو التحدي الذي يجب على الأندية خوض غماره لزيادة عدد الركائز الاستثمارية المطلوبة.

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