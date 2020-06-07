هل يمكن لحملات المقاطعة الاجتماعية للمنتجات تحريك ملف توحش الأسعار؟

إلهام العطار

منذ عدة أيام ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل صفحاتها “بالهاشتاغات” والبوستات التي تدعو لمقاطعة المنتجات من غذائية وغيرها التي يعمل محتكروها من التجار على رفع أسعارها بطريقة جنونية ومن دون أي وازع من ضمير، “عمرينها ما تنشرب” والمقصود بها مقاطعة المتة ذلك المشروب الشعبي واحدة من تلك الحملات التي لاقت تجاوباً وصدى كبيراً عند الناس، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن لحملات المقاطعة الاجتماعية أن تحرك حجراً في ملف توحش الأسعار؟

“الغريق بيتعلق بقشة”

“تشرين” وفي جولة لها رصدت آراء المواطنين الذين انقسموا بين مقتنع بتلك الحملات ورأى بأنها تعبر عن رأي وموقف الشارع مما يجري على أرض الواقع وآخر لا يثق بجدواها معللاً أن هذه الثقافة لا تندرج ضمن منظومتنا المجتمعية، ولكن في النهاية اتفق الجميع على ترديد المثل الشعبي “الغريق بيتعلق بقشة”.

ومن المواطنين إلى أهل الاختصاص حيث يكمن الخبر اليقين لديهم حول أهمية تلك الحملات والهدف منها، وفي ذلك يقول خبير التنمية البشرية وائل الحسن: لقد استشعر السوريون خطر تفاقم الأزمات الاقتصادية الراهنة وتداعياتها المحتملة عليهم في المستقبل، لذلك أطلقوا حملات شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتجات استهلاكية تسبّب المضاربون والمحتكرون في ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وهذه الحملات هي بمنزلة حل بديل للضغط على الحكومة للتحرّك وردع هذه الممارسات.

وبالنسبة للهدف منها بيًن الحسن أن هذه الحملات التي أطلقتها مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى إثارة انتباه الحكومة وترسيخ ثقافة استهلاكية جديدة حيث إن ثقافة المقاطعة ستعالج الغلاء غير المبرر ما قد يساهم في تخفيض الأسعار، فحملات المقاطعة الشعبية سلاح مدني اخترعته المجتمعات لمقاومة الغلاء وجشع التجار أو الصناعيين أو مقدمي الخدمات من دون أن ينزلوا إلى الشارع للتأثير وإجبار صاحب السلعة التي تمت مقاطعتها على الرضوخ إلى مطالب المقاطعين وتعديل أسعارها، فصلاحية الكثير من المنتجات قصيرة، وعدم شرائها سيجعل التجار أمام خيارين مراجعة الأسعار أو إتلافها، ولن يجد التجار طريقة أفضل للحفاظ على منتجاتهم غير تخفيض الأسعار.

ورداً على سؤاله عن كيفية التعامل مع هذه الحملات للوصول إلى هدفها؟ أفاد خبير التنمية البشرية بأنه يجب تأييد حملات المقاطعة ومواجهة مافيا الفساد والاحتكار، التي استغلت ضعف أجهزة المراقبة لتعبث بأسعار المواد الغذائية، الأمر الذي أثر على جيوب المواطنين، كما يجب التشديد على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بدورها في تعديل أسعار المواد الاستهلاكية عن طريق تفعيل أجهزة الرقابة التابعة لها، فالجهود التي يقوم بها الأفراد أو مكونات المجتمع المدني رغم أهميتها تبقى غير كافية للتحكم في الأسعار، وإلى جانب ذلك لا بد من تفعيل دور الفاتورة وإيجاد ثقافة المطالبة بالفاتورة والمحاسبة على أساسها وأي مخالف يمكن ضبطه من خلال حملة التموين والرقابة من قبل هيئة حماية المستهلك .

ليختتم الحسن حديثه بالتأكيد على أن حملات المقاطعة تبقى رسالة قوية من أجل ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك من جهة وزرع ثقافة مقاومة الغلاء عند أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وشرائحهم من جهة ثانية.

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