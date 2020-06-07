«حارس القدس» ملحمة درامية حاكت مسيرة قديس المقاومة المطران كبوتشي

ميسون شباني

أبتِ, أسرّ إليكَ أنًّ غسول هذي الأرض من دمنا

وأنَّ يداً تعتِّق للصباحِ صفاء أدمعنا

وأن غداً سيولد من مخاض غدٍ

فيرحم حزن هذا الكون في أحناء أضلعنا

قصيدة نثرها الشاعر الراحل يوسف الخطيب عام 1974 للمطران الراحل إيلاريون كبوتشي إبان فترة سجنه ولم يكن يعلم أن كلماته ستكون بصمة وهوية سطرها فنياً ابنه المخرج باسل الخطيب وصاغ حكايتها الكاتب والسيناريست حسن م.يوسف عبر مسلسل درامي حمل عنوان «حارس القدس» الذي جسد ملحمة تاريخية حاكت مسيرة ونضال المطران إيلاريون كبوتشي فكان حارس القدس وقديسها ومفتاح سرّها وأسرارها، صلى في محراب كنائسها وتيمّم ببخورجوامعها فازهرت عباءته السوداء ترانيم نورها، القلادة التي تزين صدره كانت تراتيل ضوء لصرخته المدوية التي خبّأت بين ثناياها جرح وطن مازالت تكتب عائدون إلى القدس والقدس لنا..

عبر هذه الكلمات افتتحت الإعلامية إلهام سلطان ندوة عن مسلسل “حارس القدس” بحضور كل من الأب إلياس زحلاوي المستشار الديني والتاريخي للعمل والمخرج باسل الخطيب والكاتب والسيناريست حسن م.يوسف والفنان الطفل ربيع جان.

بوصلته فلسطين

الندوة افتتحها الأب إلياس زحلاوي بكلمات عن الراحل المطران كبوتشي بأنها شخصية من الصعب وصفها وأن هذا الإنسان شكل استثناء ،قال: إن ما قدم في المسلسل يظل دون عمق هذا الإنسان، وكل من يشكك في كلامي أو أنني أبالغ أطلب منه قراءة المذكرات التي كتبها المطران كبوتشي عن ذاته في السجن ومراسلاته لأمه ولأبي عمار وللبطريك مكسيموس وإلى آخرين كان يعرّي نفسه بالكلية من جوهر ما كان فيه من إيمان مطلق بالله لذلك ظل حتى الخامسة والتسعين منتصباً كالسنديان وظلّ وجهه مشرقاً حتى اللحظة الأخيرة، وعندها سيكتشفون أنه مهما تكلمنا عن المطران كبوتشي ومهما قدمنا عنه نظلّ قاصرين عن قامة هذا الإنسان وقوة الرسالة التي حملها وقوته الروحية التي ساندت هذه الرسالة ضمن السجن ،وما استطاع أن ينشىئ من علاقات مع الآخرين وأن يوحد صفوفهم على اختلاف انتماءاتهم الحزبية ..هذا إنجاز كبير ويصعب على أي انسان أن يصوّر ما الذي تعرض له المطران كبوتشي بالسجن وأن ماعاناه يفوق الطاقة البشرية لولا الطاقة الروحية الهائلة التي كانت تملأه لكان انهار منذ زمن وهو يعلم أن معظم الدول العربية باعت فلسطين، ولكنه ظلّ واقفاً وفلسطين في قلبه والقدس في روحه ممتلئاً بالعروبة والانتماء للأرض..

صاحب رؤية

وشددّ الكاتب والسيناريست حسن م. يوسف على أهمية كتاب «ذكرياتي في السجن» الذي أملاه المطران كبوتشي بنفسه على الصحفيين اللبنانيين أنطوان فرنسيس وسركيس أبو زيد و قال :شكّل الكتاب وثيقة مهمة جداً وساعدتني بالمعنى الدقيق لأملأ الفراغ المعرفي الذي كنت أعانيه في البداية ،وقد كان الراحل صاحب رؤية بدليل أن المحنة التي نعيشها الآن تنبأ بها الراحل قبل أكثر من أربعين عاماً، ونوّه الكاتب يوسف بأن الراحل هو رجل الأشياء التي قالها بطريقة مقطعة واستطاع بإيمانه القوي أن يجيّر مكانته الدينية لخدمة القضية الفلسطينية ومساعدة مقاومي الاحتلال الإسرائيلي ودفع أثماناً باهظة,وأشار يوسف إلى أنه لم يتوقع هذه المشاهدة العالية للعمل فقد توقع أن يمسّ العمل الشريحة المتعلمة المعنية بالقضايا الوطنية ،ولكنه فوجئ بأن شعبنا متعطش لهذا النوع من الأعمال النابضة بالحس الوطني..

رهاني على الموضوع الإنساني

من جهته قال المخرج باسل الخطيب:إن مسلسل «حارس القدس» شكّل نقطة انطلاقة جديدة للدراما السورية بتعاطيها مع مواضيع قريبة من الناس وتلامس قضاياهم المصيرية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن السوري ،وأضاف : هناك أشياء جوهرية أساسية لا يمكن إغفالها أو تناسيها مهما كانت ضغوط الحياة علينا ،ولفت المخرج الخطيب إلى أنه تم الاشتغال على الجانب الإنساني لحياة المطران، ورأى أن الفن بغض النظر عن الموضوع الأساسي الذي يتناوله إذا كانت المقاربة للموضوع من خلال تفاصيل إنسانية فإن هذه التفاصيل قادرة للوصول إلى الناس وإحداث تأثيرها الخاص بهم وتحرك وجدانهم وضميرهم ،وقال: رهاني كان سابقاً على الموضوع الإنساني لأنه الشيء الحقيقي الذي له وقعه عند الناس ..

موافقة بين الدرامي والوثائقي

الطفل ربيع جان جسد مرحلة الطفولة للمطران الراحل قال: إن الموافقة بين الوثائقي والدرامي تطلبت منه البحث الطويل عن طفولة المطران وتم ذلك عبر النص الذي كتبه الكاتب والسيناريست حسن م. يوسف وبالتعاون معه وأضاف: استطعت تخطي صعوبة أن أؤدي شخصية لها وزنها الديني والتاريخي بأقرب شكل كانت فيه وكنت حريصاً على تقديم مرحلة الطفولة بشكل يليق بها ويناسب مرحلة الشباب والنضج فيما بعد…

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