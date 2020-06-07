“أوبك” تعتمد مندوباً إيرانياً جديداً لديها

وافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أمس، على تعيين أميرحسين زماني نيا مندوباً إيرانياً جديداً لديها، بعد وفاة سلفه حسين كاظم بور أردبيلي الشهر الماضي.

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية بأن وزارء النفط والطاقة للدول الأعضاء في “أوبك” اعتمدوا، على هامش أعمال الدورة الـ179 من الاجتماع الوزاري للمنظمة، مقترح طهران بتعيين زماني نيا، نائب وزير النفط الإيراني السابق، خلفاً لأردبيلي.

وتوفى المندوب الإيراني الراحل لدى “أوبك” في 16 أيار الماضي إثر إصابته بنزيف في الدماغ بعد أسبوعين من دخوله في غيبوبة.

طباعة