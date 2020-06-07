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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 15 شوال 1441 الموافق لـ 07 حزيران 2020
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شريط الأخبار
مجلة "ذي اتلانتيك" نظام ترامب بدأ بالانهيار
أحزاب وقوى لبنانية تدين "قانون قيصر" واستمرار التآمر على سورية
قاليباف: الاستخبارات الأميركية والصهيونية وراء الهجوم الإرهابي على الشورى الإيراني
الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين في بيت لحم
مساعدة ترامب تروج بشريط مصور للعنصرية
تراجع شعبية ترامب
روسيا: مبادرة مصر لحل الأزمة في ليبيا أساس لإطلاق عملية سياسية
تجدد الاحتجاجات بمحيط البيت الأبيض وتحصينات استباقية للشرطة
119 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
بايدن: 20 مليون أمريكي يدفعون ثمن فشل ترامب
جبهة العمل الإسلامي في لبنان: المقاومة الوطنية اللبنانية قوية وثابتة
عام إضافي للمؤجلين من الخدمة الإلزامية والمستبعدين من الاحتياطية بسبب الدراسة خارج القطر دون تقديم أي وثائق
الصحة: شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بكورونا وتسجيل إصابة جديدة
باحثون وسياسيون إسبان ينددون بالإجراءات القسرية المفروضة على سورية
حركة التوحيد الإسلامي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ستفشل