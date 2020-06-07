AM 8:42 2020/06/7

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/6/7 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات وكفر حمرا والراموسة ومشروع 1070 شقة بحلب من الساعة 9.00 وحتى الساعة 16.00