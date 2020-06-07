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جمعية العاملين في الاتحاد الوطني لطلبة سورية التعاونية للسكن والاصطياف

تحية تعاونية

قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم /5/ تاريخ 2/6/2020 تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للجمعية بتاريخ 28/6/2020 الواقع يوم الأحد الساعة /4/ بعد الظهر في قاعة الاتحاد التعاوني السكني بدمشق (عين الكرش) وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الوقت المحدد يكون الاجتماع في الساعة الخامسة بنفس التاريخ والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس الإدارة للعام 2019.

2- عرض ومناقشة وتصديق تقرير لجنة المراقبة عن عام 2019.

3- عرض ومناقشة وتصديق تقرير مدقق الحسابات القانوني للميزانية العمومية والحسابات الختامية وحسابات الأرباح والخسائر موقوفاً بتاريخ 31/12/2019 والمصادقة عليه.

4- عرض الموازنة التقديرية للعام 2020 وإقرار ما يلزم والمصادقة عليها.

5- عرض ومناقشة وتصديق خطة النشاط السنوي والموازنة التقديرية للعام 2020.

6- الموافقة على أعمال الهيئة العامة السابقة وقرارات مجلس الإدارة المتخذة خلال العام السابق والمصادقة عليها.

7- تفويض مجلس الإدارة بشراء الأراضي من القطاعين العام والخاص.

8- الموافقة على صرف تعويضات مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.

9- تسمية مدقق حسابات للجمعية القانوني للعام 2020 وتحديد أجره وفقاً للقوانين النافذة.

10- الموافقة على تفريغ عضوين لأعمال الجمعية جزئياً وبالحد الأدنى من الأجر.

11- الموافقة على تعويض أمين الصندوق كونه عضواً من أعضاء مجلس الإدارة.

12- انتخاب مجلس إدارة جديد ولجنة مراقبة، وعلى من يود الترشح تقديم وثائق الترشيح إلى مجلس الإدارة قبل أسبوع من موعد الاجتماع وفقاً للمرسوم التشريعي /99/ لعام 2011.

13- تعيين مدير للجمعية وتفريغه حسب الأنظمة النافذة.

14- ما يستجد من أمور.

يرجى التفضل بالاطلاع والحضور بالموعد المحدد وفي حال التخلف حضور الممثل القانوني للعضو.

رئيس مجلس الإدارة

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