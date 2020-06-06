إيطاليا: 72 وفاة و270 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا 72 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم إن البلاد سجلت 72 حالة وفاة إضافية بمرض (كوفيد 19) مقابل 85 حالة في اليوم السابق بينما سجلت 270 حالة إصابة بالمرض انخفاضاً من 518 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات منذ ظهور الفيروس يوم الـ21 من شباط بلغت 33846 حالة وهي رابع أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وانخفض عدد حاملي الفيروس المسجلين إلى 35877 شخصاً من 36967 في اليوم السابق.

طباعة