روسيا: مبادرة مصر لحل الأزمة في ليبيا أساس لإطلاق عملية سياسية

رحبت روسيا بمبادرة حل الأزمة في ليبيا التي طرحتها مصر واعتبرتها “أساسا جيدا” لإطلاق العملية السياسية لحل الأزمة في ليبيا .

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم لموقع روسيا اليوم إن الجانب الروسي قدم بعض المقترحات لوقف إطلاق النار في ليبيا ويرحب بالمبادرة ويعتبرها أساسا جيدا لإطلاق عملية سياسية جدية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أعلن في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفى مع قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح فى القاهرة عن المبادرة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل وإخراج المرتزقة الأجانب من كل الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات فيها وتسليم أسلحتها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها ووضع مصلحتها فوق أي اعتبار.

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