1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

سجلت مصر اليوم 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و32 حالة وفاة مقارنة مع 1348 إصابة و40 وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة السكان المصرية في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم بلغ 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1198 حالة وفاة.

وأوضح مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية” بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس داعيا المصريين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ولا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 626 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن حالات جميع المصابين مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك بلغ مجموع الإصابات 38268 حالة بينها 16932 حالة نشطة.

وارتفع عدد حالات الشفاء في الامارات إلى 21061 بعد تسجيل 724 حالة جديدة فيما وصلت حصيلة الوفيات بالمرض إلى 275 حالة.

وفي كازاخستان أعلنت الرئاسة الكازاخية أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا موضحا أن الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر.

وسجلت كازاخستان 12511 حالة إصابة بمرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة .

وخففت السلطات الكازاخستانية إجراءات العزل العام الشهر الماضي بعد استمرارها لمدة شهرين مع الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعي وإغلاق الحدود.

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