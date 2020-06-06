العدوان السعودي يرتكب 119 خرقاً جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

واصل العدوان السعودي خروقاته اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن واستهدفت عددا من المناطق فيها مرتكبا 119 خرقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق قوله إن قوى العدوان ومرتزقتها ارتكبوا 119 خرقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق طائرتي تجسس في الفازة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

طباعة