جبهة العمل الإسلامي في لبنان: المقاومة الوطنية اللبنانية قوية وثابتة

أكد المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ زهير عثمان الجعيد أن المقاومة الوطنية اللبنانية افشلت كل المخططات التآمرية الاستعمارية والإقليمية في المنطقة وهي اليوم ثابتة وقوية.

وقال الجعيد في تصريح اليوم: لن تستطيع أي قوة في هذه الدنيا المس بالمقاومة في لبنان وقد أحرقت نارها خطوط العدو الصهيوني الأمامية والخلفية.

وأضاف الجعيد إن سلاح المقاومة هو سلاح العزة والفخر والشرف الذي كلف الأثمان الباهظة من دماء خيرة شبابنا الزكية والطاهرة وعلى هؤلاء المندسين مراجعة حساباتهم جيدا والرجوع عن غيهم وطرحهم المشبوه لأن الناس لن ترحم كل من يتآمر على المقاومة.

طباعة