آخر تحديث: 2020-06-06 22:19:47
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وزارة الصحة: حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 125 إصابة شفيت منها 58 إصابة وتوفيت 6 حالات

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