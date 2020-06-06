آخر تحديث: 2020-06-06 22:19:47
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وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص يعمل سائق على خط سورية – الأردن مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 125 إصابة

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