وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص يعمل سائق على خط سورية – الأردن مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 125 إصابة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 14 شوال 1441 الموافق لـ 06 حزيران 2020
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شريط الأخبار
العدوان السعودي يرتكب 119 خرقاً جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
جبهة العمل الإسلامي في لبنان: المقاومة الوطنية اللبنانية قوية وثابتة
الصحة: شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بكورونا وتسجيل إصابة جديدة
حركة التوحيد الإسلامي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ستفشل
استقالة 57 عنصراً من فرقة مكافحة الشغب في نيويورك
متظاهرون يقومون بأعمال شغب وسط بيروت والجيش يستقدم تعزيزات
المظاهرات الاحتجاجية على عنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية مستمرة "صور"
الحزب السوري القومي الاجتماعي: "قانون قيصر" انتهاك خطير لحقوق الإنسان
كوبا تدين الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية
كوريا الديمقراطية: واشنطن تشجع أفعال التمييز العنصري
برلماني مصري: أردوغان يواصل التدخل في شؤون ليبيا الداخلية
أحزاب وقوى لبنانية: التمسك بالمقاومة لمواجهة الأطماع الإسرائيلية
مسؤول كوري ديمقراطي: محاولات الاحتلال نزع ملكية الأراضي الفلسطينية تتطلب الإدانة
شخصيات أردنية ومصرية: "قانون قيصر" لن يستطيع النيل من صمود سورية
خبراء مستقلون يطالبون واشنطن بإصلاح نظام العدالة الجنائية