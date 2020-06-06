حركة التوحيد الإسلامي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ستفشل

أكدت حركة التوحيد الإسلامي في لبنان أن كل الاجراءات الامريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية ومحور المقاومة مصيرها الفشل الذريع كالمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم إن “كل الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب على سورية ومحور المقاومة ونغمة التطبيع مع الكيان الغاصب ومندرجات صفقة القرن والعزف على نغمة نزع سلاح المقاومة كلها خطوات يخوضها متآمرون ومتواطئون وبعض المغرر بهم لكن مسار هذه الصفقات الفشل الذريع كما تقهقر المشروع الصهيوالأمريكي في المنطقة” داعية إلى التمسك بالمقاومة لإلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني ومشروعه في المنطقة.

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