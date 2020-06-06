مقتل 3 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة جنوب كاليفورنيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية في مدينة ريدلاندز بمقاطعة سان بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت صحيفة لوس انجلوس تايمز عن ايان جريجور المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية قوله اليوم إن الطائرة وهي من طراز “سيسنا 172” ذات المحرك الواحد تحطمت في ظروف غير معروفة قبالة الطريق السريع 38 وطريق ميل كريك أمس.

وأضاف أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا إلا أنه لم تتوافر تفاصيل إضافية على الفور لافتاً إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتحوا تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادثة.

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