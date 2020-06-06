استقالة 57 عنصراً من فرقة مكافحة الشغب في نيويورك

استقال 57 عنصراً من فرقة مكافحة الشغب في بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية بعد توقيف اثنين من زملائهم وذلك إثر انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض رجل مسن في الـ 75 من العمر لإصابة خطيرة بعد دفعه من قبل رجال الشرطة وارتطام رأسه بالرصيف.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم أن العناصر استقالوا احتجاجاً على توقيف زميليهما اللذين دفعا الرجل وذلك خلال محاولة الشرطة منع المتظاهرين الذين يحتجون على عنصرية الشرطة الأمريكية إثر مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي الشرطة.

وأظهر تسجيل مصور رجلين من شرطة بوفالو وهما يدفعان رجلاً مسناً ويسقطانه أرضاً حيث شوهد الدم ينزف من رأسه بينما كان عشرات الشرطيين يمرون جانبه من دون أن يمد له أي منهم يد العون قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى المستشفى.

وأثار فيديو الاعتداء على الرجل المسن إدانة أمريكية واسعة ولا سيما من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لا تزال المظاهرات متواصلة في مدن أمريكية عدة على خلفية جريمة مقتل فلويد في حادثة تظهر عنف وعنصرية الشرطة الأمريكية.

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