إجلاء 21 ألف شخص وانهيار 117 منزلاً جراء فيضانات شرق الصين

أعلن مكتب إدارة الطوارئ المحلي في مقاطعة جيانغشي شرق الصين أن نحو 380 ألف شخص تأثروا بفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة غمرت 10 مدن في المقاطعة حيث تم إجلاء 21 ألف شخص بينما انهار 117 منزلاً.

ونقلت شينخوا عن المكتب قوله: إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي ألحقت أضراراً بـ 24300 هكتار من المحاصيل الزراعية حيث بلغ حجم الخسائر الاقتصادية المباشرة 350 مليون يوان أي حوالي 32ر49 مليون دولار أمريكي.

وأرسل مكتب إدارة الطوارئ مجموعتين من الخبراء إلى ست مدن لتوجيه المسؤولين المحليين في التعامل مع الكوارث الطبيعية.

بدورها توقعت سلطات الأرصاد الجوية طقساً ممطراً حتى يوم غد الأحد محذرة من أمطار غزيرة متقطعة.

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