أحزاب وقوى لبنانية: التمسك بالمقاومة لمواجهة الأطماع الإسرائيلية

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني أن التمسك بالمقاومة الوطنية أساسي في مواجهة الأطماع الإسرائيلية وإسقاط “صفقة القرن” وتحرير الأراضي المحتلة.

وقال الفوعاني في كلمة اليوم “يجب أن يعلم من يراهن على أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي أنه لا مكان له بيننا لأن هذا العدو شر مطلق وسيبقى عدواً ما دام هناك شبر من الأرض محتل”.

وفي سياق متصل جدد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية في البقاع ضرورة التمسك بالمقاومة معتبراً أي مس بها تآمراً مرفوضاً.

وأعلن اللقاء في بيان اليوم أن التصويب على سلاح المقاومة من خلال الدعوات المخزية لنزعه يرقى إلى مصاف الخيانة الوطنية ويطال عزة لبنان وكرامته ويهدف لضرب مرتكزات قوة لبنان التي جسدتها المقاومة الباسلة المحتضنة من شعبها وجيشها في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي في أرضنا وثرواتنا.

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