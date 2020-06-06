كوريا الديمقراطية: واشنطن تشجع أفعال التميز العنصري

أكدت كوريا الديمقراطية أن عمليات القتل والاعتقال للأمريكيين من أصل إفريقي من قبل الشرطة في الولايات المتحدة دليل حي على الصفة المعاصرة لسياسة الإبادة العرقية التي تمارسها السلطات الأمريكية ومظهر من مظاهر العنصرية المؤسسية لديها.

وأوضح المتحدث باسم الرابطة الكورية لدراسات حقوق الإنسان في بيان صحفي أن رئيس مجموعة العمل للخبراء المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصف في بيان صدر في تموز 2106 بوضوح عملية قتل السود على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة بأنها “مظهر من مظاهر العنصرية المؤسسية”.

وتابع المتحدث أن “التمييز العنصري في الولايات المتحدة يشكل أهم قضايا حقوق الإنسان التي يجب بحثها لأنه انتهاك صارخ للاتفاقيات المعترف بها دولياً”.

وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة تشجع بكل طريقة أفعال التمييز العنصري مثل السجن الجماعي والفصل السكني والتمييز التعليمي والحرمان من الحقوق السياسية للأشخاص الملونين والأقليات وراء ستارة جميع القوانين الفيدرالية بما في ذلك “قانون الحقوق المدنية” و”قانون حقوق التصويت” و”قانون الإسكان العادل”.

وأشار المتحدث إلى أن المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زار الولايات المتحدة في حزيران 2016 وأدان التمييز العنصري الأميركي والاضطهاد من خلال حصر الأشخاص الملونين في بعض المناطق المحظورة حيث تتسبب في تأثير سلبي على الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

وأكد المتحدث أن التمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان في الولايات المتحدة أصبح مرضاً اجتماعياً مزمناً لا يمكن علاجه بسبب عيوبه المؤسسية لافتاً إلى أن واشنطن “تتصرف بشكل مقرف وكأنها “قاض لحقوق الإنسان” عبر تولي قضية هذه الحقوق في دول أخرى متى ما رغبت بذلك”.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات عارمة ضد العنصرية بدأت في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا بعدما أظهر مقطع فيديو المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد وهو يجاهد للتنفس بينما يجثو شرطي بركبته على رقبته حتى لفظ أنفاسه فيما ساعده عدة ضباط شرطة على تنفيذ الجريمة.

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