برلماني مصري: أردوغان يواصل التدخل في شؤون ليبيا الداخلية

أكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أحمد فؤاد أباظة أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يواصل التآمر والتدخل في شؤون ليبيا الداخلية.

وقال أباظة في بيان له اليوم: إن على المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التدخل بسرعة لإنقاذ ليبيا ومنع النظام التركي من القيام بأعمال إرهابية وإجرامية داخل الأراضي الليبية “مشيرا إلى أن هدف أردوغان إحياء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والسيطرة على النفط ومقدرات وثروات الشعب الليبي.

وطالب البرلماني المصري جميع القوى السياسية والشعب الليبى بالوقوف صفاً واحداً خلف مؤسساتهم الشرعية والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لإنقاذ ليبيا من الإرهاب والحفاظ على ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.

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