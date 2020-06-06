أكاديميان إيرانيان: “قانون قيصر” إرهاب اقتصادي يطال الشعب السوري

أدان استاذ القانون في الجامعات الإيرانية الدكتور حسن أسدي الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما يسمى “قانون قيصر” الأميركي مؤكدا أنها تمثل “إرهابا اقتصاديا يطال الشعب السوري”.

وقال أسدي في تصريح لـ سانا إن “هذه الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية جرائم ضد الإنسانية وإرهاب اقتصادي واضح يطال الشعب السوري الذي عانى من إرهاب المجموعات التكفيرية” مؤكدا أن سورية بصمودها ستتجاوز كل هذه الصعوبات وداعيا المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك للوقوف أمام هذه الغطرسة الأميركية.

من جانبه قال سامان نيازي نائب رئيس المعهد الدولي للسلام الجميل في إيران إن ما يسمى “قانون قيصر” يفتقد للأسس القانونية والإنسانية ويجسد مبدأ التدخل في شؤون الدول الأخرى مؤكدا أن أميركا ودولا أوروبية تفرض هذه الإجراءات القسرية خدمة للمشروع الصهيوأميركي في المنطقة خلافا لكل القواعد والأعراف الدولية.

وأوضح نيازي أن الولايات المتحدة والغرب يحاولون عرقلة العملية السياسية في سورية وحركة إعادة الإعمار والبناء فيها باعتمادهم الطرق غير الشرعية وغير القانونية والمتمثلة بالإجراءات أحادية الجانب.

وفي عمان أكد الأكاديمي الأردني عزمي منصور في تصريح لمراسل سانا أن ما يسمى “قانون قيصر” الأميركي يأتي في إطار الحرب والعدوان المستمر على سورية كما أن تنفيذه يمثل “سقوطا أخلاقيا”.

ولفت منصور إلى أن سورية قادرة بإرادة شعبها وعزيمة جيشها وحكمة قيادتها على تحويل هذا القانون إلى فرصة لتعزيز الاعتماد على الذات وتأمين الأمن الغذائي عبر تنشيط الزراعة والصناعة وإيجاد السبل الكفيلة بدرء المخاطر.

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