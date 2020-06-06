الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أعلنت الهند اليوم تسجيل 9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتكون أعلى زيادة يومية منذ بدء تفشي الوباء.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات وصل إلى 236657 والوفيات إلى 6642 بعد تسجيل 294 حالة وفاة جديدة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 407 إصابات بالفيروس لترتفع الحصيلة الى 183678 بينما تم تسجيل 33 حالة وفاة ليصبح الإجمالي 8646.

من جانبها أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 197 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع الحصيلة إلى 5725 حالة والإصابات إلى 458689 بعد تسجيل 8855 إصابة جديدة في حين تماثل للشفاء 8708 ليبلغ إجمالي المتعافين 221388 شخصاً.

وسجلت تايلاند حالتي إصابة جديدتين ليبلغ العدد الإجمالي 3104 بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة لتستقر الوفيات عند 58 منذ بدء تفشي الوباء.

وفي الصين قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد منقولة محليا في البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة لكن تم الإبلاغ عن ثلاث حالات وافدة من الخارج في مقاطعة قوانغدونغ بينما لم يتم الابلاغ عن حالات وفاة بالمرض.

وأشارت اللجنة إلى أنه حتى يوم الجمعة بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي 83030 حالة و78329 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم بينما توفي 4634 شخصا بسبب المرض.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل سبع وفيات جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 994 بينما تم تسجيل 714 إصابة لتبلغ حصيلة الإصابات 21340.

عربيا أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 347 إضافة إلى تسجيل 151 إصابة ليبلغ العدد الكلي 5865.

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