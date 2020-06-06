يسرى المصري

لا يمكن إلا أن تشعر بالتعاطف وأنت تسمع رجاء الشّاب جورج فلويد وهو يخاطب الشرطي الأمريكي وهو يضغط على عنقه بقسوة «أريد أن أتنفس» هذا المشهد ومن رؤية ثقافية لا سياسية يدحض كل مزاعم الولايات المتحدة بكلامها المخادع عن الحريات وحقوق الإنسان.. ولعل المشاهد الكثيرة التي تمارس لقمع التظاهرات الاحتجاجية وتلك الفوضى غير الأخلاقية هي الدليل لمن في قلبه ذرة من الشك بأن الولايات المتحدة ومزاعمها عن حقوق الإنسان هي أكبر كذبة وخدعة مارستها بحق الشعوب على مدار التاريخ.

ثقافة أمريكا ومنذ بداية تآمرها على الهنود الحمر تقوم على أساس الهجوم على الآخر وتشويه صورته عبر تلفيق الأكاذيب وتحويله باستخدام الحرب الناعمة عبر وسائل الإعلام المخادعة ومواقع التواصل إلى عدو مجرم وإرهابي وقاتل ويشكل خطراً على الوجود الإنساني.. وحين يكون الإعلام هو المصدر الوحيد لتلقي المعلومات يصبح المتلقي ضحية لهذه الأكاذيب، ومازلنا نذكر تلك الأفلام الأمريكية التي تصور الهنود الحمر كقبائل بدائية تقطع الرؤوس وتقتل الرجل الأبيض الذي جاء من الغرب لينشر الحضارة والسلام في ربوع أمريكا.. وعرفنا في وقت متأخر أن الحقيقة هي عكس ما صورته الأفلام، فالهنود الحمر قبائل حضارية إنسانية تعشق السلام ولديها تراث غني وعادات وتقاليد تتسامى مع أهم البنود الإنسانية والأخلاقية، وتعيش بسلام إلا أن التوحش الأمريكي قام بإبادتها على مرأى من العالم، وحرق أراضيها، وقتل أبناءها، ومارس ضدهم كل أشكال العنصرية البغيضة وسرق آثارهم وتراثهم، ومارس بحقهم كل أصناف الكذب والخداع وتلفيق وتزوير التاريخ.

وحتى العرب لم يسلموا من تلفيق الأكاذيب الأمريكية التي حاولت تصويرهم كبدائيين وشعوب جاهلة لا ثقافة لها، واتهمتهم بأبشع الصفات حتى إن قواميسها تترجم وتصور العربي بأنه لص وقاطع طريق.. ولكن أين هي من ثقافة العربي وتراثه وعراقته وحضارته وأخلاقه؟

اليوم العالم يرقب المشهد الأمريكي عن كثب، وتتكشف أمامه الحقائق، وتنهار جبال الجليد، وتخفت الأصوات الكاذبة، وتتسع العيون، فإلى متى كل هذا الاستكبار والجبروت يا أمريكا؟ أما آن الأوان أن ينزاح ثقلك عن صدر هذا العالم.. فالشعوب تريد أن تتنفس!.

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