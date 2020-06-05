حمدان يندد بالإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية

ندد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” بالإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية ومن ضمنها ما يسمى “قانون قيصر”.

وأوضح حمدان في تصريح له اليوم أنه كلما تعرضت المخططات الأمريكية والإسرائيلية وعملاؤهم من الإرهابيين للهزيمة اتجهت الإدارة الأميركية إلى زيادة الإجراءات الاقتصادية القسرية على سورية.

وأكد حمدان أن سورية قيادة وجيشا وشعبا ومؤسسات قادرة على مواجهة الإجراءات القسرية الأمريكية وأن الاقتصاد السوري سيبقى صامداً بفعل الإرادة الوطنية السورية الصلبة وبمساعدة الدول الحليفة والصديقة.

طباعة