كاريكاتير …

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 14 شوال 1441 الموافق لـ 05 حزيران 2020
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شريط الأخبار
استشهاد طفلين وإصابة 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين
تجدد اقتتال مرتزقة الاحتلال التركي فيما بينهم في مدينة رأس العين
حمدان يندد بالإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية
"الدفاع الأمريكية" تأمر بسحب جنودها من واشنطن
المسماري: اعتداءات قوات النظام التركي تسببت بمقتل مئات الليبيين في بني وليد وترهونة
الولايات المتحدة الأمريكية تقلص عديد قواتها في ألمانيا
حتي: الخروقات الجوية الإسرائيلية انتهاك فاضح للقرارات الدولية
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بمنع تنفيذ مخططات الاحتلال ضم أراض من الضفة
قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات (قسد) يختطفون عدداً من المدنيين بريف البصيرة شمال دير الزور
عودة عدد من المهجرين المحتجزين بمخيم الركبان في منطقة التنف
أردوغان يخطط لتشكيل قوة جديدة للشرطة ذات صلاحيات واسعة
مسؤول روسي: مشكلة العنصرية في الولايات المتحدة متأصلة
فرنسا تمنع مظاهرة ضد عنصرية الشرطة الأمريكية
إيران تدعو الحكومة الفرنسية إلى الكف عن التدخل في شؤونها الداخلية
حزبان مصريان: الإجراءات القسرية الغربية ضد الشعب السوري ستفشل