حتي: الخروقات الجوية الإسرائيلية انتهاك فاضح للقرارات الدولية

أدان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية وتوجيه اعتداءات على سورية.

وقال حتي في تصريح له اليوم إن “هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية تعتبر انتهاكاً فاضحاً للقرارات الدولية ذات الصلة وتهديداً للأمن والسلم الدوليين”.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت مساء أمس لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية على أحد المواقع العسكرية في محيط مصياف بريف حماة وأسقطت عدداً من الصواريخ.

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