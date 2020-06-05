منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام الكمامات لاحتواء انتشار كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الحكومات بمطالبة الناس بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش في الأماكن العامة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الخبيرة بالمنظمة ماريا فان كيركوف قولها في تصريح لها: “ننصح الحكومات بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات ونقصد بالتحديد كمامات القماش أي الكمامات غير الطبية” مضيفة إنه بعد أبحاث جديدة وجدنا أن الكمامات يمكن أن تشكل حاجزا أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يحمل العدوى.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن وباء كورونا لن ينتهي قبل اختفاء الفيروس من العالم مشيرة إلى أن بعض الدول تشهد زيادات طفيفة في حالات الإصابة بكورونا مع تخفيف إجراءات العزل العام.

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