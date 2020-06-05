بريطانيا تعلن عدم فائدة عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى “كوفيد 19”

أوقفت بريطانيا اليوم التجارب حول عقار هيدروكسي كلوروكين كدواء لعلاج المصابين بمرض “كوفيد 19” بعد أن أظهرت النتائج الأولية عدم وجود دليل على فاعليته.

ونقلت رويترز عن العالم الذي يشارك في التجارب مارتن لاندراي قوله “استعرضنا البيانات وتوصلنا إلى أنه لا يوجد دليل على أثر مفيد لهيدروكسي كلوروكين على المرضى الذين يعالجون من “كوفيد 19″ وقررنا وقف تسجيل المرضى لاختبار هيدروكسي كلوروكين عليهم” مشيراً إلى أنه “ليس علاجاً لـ “كوفيد 19”.

وأضاف لاندراي “يجب أن تؤدي هذه النتيجة إلى تغيير الممارسات الطبية في جميع أنحاء العالم” موضحاً أنه “يجب التوقف عن استخدام عقار لا فائدة منه”.

وكانت دراسة حديثة نشرت في دورية لانسيت الطبية البريطانية كشفت الشهر الماضي أن عقار هيدروكسي كلوروكين الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعاطاه لمكافحة الإصابة بمرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا يفاقم خطر موت المصابين بالمرض.

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