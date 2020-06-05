حملة تنظيف في دمشق

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 13 شوال 1441 الموافق لـ 05 حزيران 2020
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مسؤول روسي: مشكلة العنصرية في الولايات المتحدة متأصلة
فرنسا تمنع مظاهرة ضد عنصرية الشرطة الأمريكية
إيران تدعو الحكومة الفرنسية إلى الكف عن التدخل في شؤونها الداخلية
حزبان مصريان: الإجراءات القسرية الغربية ضد الشعب السوري ستفشل
تراجع كبير بشعبية جونسون
طيران العدوان السعودي يغير على الجوف اليمنية
استطلاعات: تراجع شعبية أردوغان
ديمبسي: تهديد ترامب باستخدام الجيش ضد المحتجين مقلق وخطير
إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة نعلين الأسبوعية
الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في أمريكا تتواصل والمظاهرات تمتد حول العالم
عون: مكافحة الفساد أول خطوة لإنقاذ لبنان
ذبيان: الإجراءات المفروضة على سورية عدوان وإرهاب اقتصادي
خبيران روسيان: "قانون قيصر" ضد الشعب السوري يشبه "قانون هتلر"
من الغاب .. المهندس خميس يطلق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية
طهران: الإجراءات المفروضة على سورية غير قانونية ويجب إلغاؤها فوراً