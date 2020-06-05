إيران تدعو الحكومة الفرنسية إلى الكف عن التدخل في شؤونها الداخلية
دعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الحكومة الفرنسية إلى الكف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية.
وكانت باريس طلبت من طهران الإفراج عن فريبا عادلخواه الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني.
وأكد المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي اليوم وفق ما نقلت وكالة ارنا أن عادلخواه تقضي فترة محكوميتها بموجب حكم قضائي نزيه، داعياً الفرنسيين إلى الكف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية.
وأضاف موسوي “كما قلنا سابقاً مراراً وتكراراً فإن قضية المواطنة الإيرانية خضعت لعملية قضائية نزيهة وعادلة وهي تمضي فترة عقوبتها بموجب ما حكم عليها بما يتوافق مع الجريمة التي ارتكبتها” مؤكداً أن الضغوط السياسية وإطلاق حملات الدعاية لا تستطيع بالتأكيد أن تؤدي إلى عرقلة تنفيذ الحكم القضائي.
وأعرب موسوي عن أمله في أن تكون السلطات الفرنسية على علم بهذا الأمر وأن تكف عن تدخلاتها.
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