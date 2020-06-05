تراجع كبير بشعبية جونسون

كشف استطلاع جديد للرأي تراجع شعبية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وسط انتقادات متزايدة حول تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نسبة تأييد جونسون تراجعت بمقدار 40 نقطة في أقل من شهرين مع تصدر بريطانيا قائمة الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا وارتفاع عدد وفياتها جراء المرض إلى 39904 وفشلها في توفير أعداد كافية من الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس إضافة إلى الصعوبات في الحصول على معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس للمستشفيات والغضب من تفشي المرض في بيوت رعاية المسنين.

وبحسب الصحيفة فإن تراجع نسبة تأييد جونسون كان له علاقة مباشرة مع سلسلة أزمات واجهها خلال الفترة الماضية بما فيها الاتهامات المتعلقة بقيام مساعده الرئيسي دومينيك كامينغز بخرق قواعد الإغلاق العام المفروض للحد من انتشار الفيروس وموجة الانتقادات الواسعة بشأن تسرع الحكومة البريطانية برفع القيود الصحية المشددة وإعادة فتح المدارس والأسواق.

وكان جونسون دعا أواخر الشهر الماضي البريطانيين إلى التوجه للأسواق وإنفاق الأموال للمساعدة في إنعاش الاقتصاد ما أثار موجة انتقادات لاذعة وسط تحذيرات من خطورة تفشي موجة ثانية أوسع نطاقاً لكورونا.

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