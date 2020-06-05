استطلاعات: تراجع شعبية أردوغان

أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها مراكز عدة في تركيا تراجع شعبية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بسبب سياساته الداخلية والخارجية الفاشلة وخاصة طريقة تعامله مع انتشار وباء فيروس كورونا والتي أدت بمجملها إلى ركود اقتصادي كبير في البلاد.

وبحسب صحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية فإن حزب العدالة والتنمية لم يتمكن من الحصول على أغلبية للأصوات في أي استطلاع رئيس للرأي تم إجراؤه خلال الشهر الماضي فيما تصدرت المعارضة النتائج بنسبة تصل إلى 58 بالمئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الناجمة عن انتشار وباء كورونا والأوضاع الاقتصادية أفقدت أردوغان وحزبه أصواتاً كثيرة تحرمه من تحقيق الأغلبية في أي انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستطلاعات أظهرت أيضاً أن أغلب الأتراك رفضوا إجراءات سلطات نظام أردوغان لجهة مكافحة فيروس كورونا كما أعربوا عن مخاوفهم إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكشف استطلاع للرأي حول شعبية الأحزاب السياسية في تركيا الشهر الماضي أن نحو 25 بالمئة من المصوتين سابقاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم باتوا غير مؤيدين له ولسياساته منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2018.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “ماك” للدراسات المجتمعية أشارت إلى أن الدعم الذي يحصل عليه حزب العدالة والتنمية تراجع إلى 32 بالمئة فقط فيما أعرب معظم المستطلعة آراؤهم عن عدم رضاهم عن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها سلطات النظام التركي لمواجهة فيروس كورونا حيث أيدها نحو 36 بالمئة فقط.

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