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تجدد المظاهرات ضد ممارسات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في الشدادي

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

تجددت اليوم المظاهرات الاحتجاجية لأبناء ريف ومدينة الشدادي ضد ممارسات مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وذلك بعد استشهاد مدني برصاص قسد يوم أمس.

وقالت مصادر أهلية في مدينة الشدادي لمراسل سانا إن “أبناء مدينة وريف الشدادي الجنوبي خرجوا اليوم بمظاهرة احتجاجا على ممارسات قسد وسوء الأوضاع المعيشية وإطلاق النار عشوائيا على الأهالي مطالبين بخروجهم من المنطقة حيث قطع المتظاهرون الطرقات الرئيسية في المدينة بالإطارات والحجارة”.

وأضافت المصادر إن “مجموعات قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي استنفرت كل مجموعاتها في المنطقة في محاولة لضبط الأمور ومنع المحتجين من التجمع والخروج بمظاهرات”.

واستشهد يوم أمس مدني وأصيب 3 آخرون برصاص مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي خلال تفريق مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات هذه المجموعات في مدينة الشدادي.

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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