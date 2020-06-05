روسيا: 8726 إصابة و144 وفاة جديدة بكورونا
سجلت روسيا 8726 إصابة و144 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا بلغ 449834 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5528 في حين زاد عدد المتعافين من الفيروس بواقع 8057 ليبلغ الإجمالي 212680.
وتشير هذه الأرقام إلى تراجع مؤشرات تفشي الفيروس مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 169 وفاة و8831 إصابة.
ووفق البيان فإن 37.1 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
وأشار البيان إلى أن الوفيات المسجلة في العاصمة موسكو خلال الليلة الماضية بلغت 57 والإصابات 1855 ليصل الإجمالي 191069 منهم 97358 تعافوا بشكل كامل من الإصابة بينما توفي 2806 أشخاص حتى تاريخ اليوم.
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