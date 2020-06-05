عريقات يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي بترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم الإسرائيلية إلى خطوات عملية تبدأ بمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد عريقات في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على أن الشعب الفلسطيني ورغم النكبات المتوالية التي مرت عليه “لتصفية وجوده” بما فيها الحرب الأخيرة التي يشنها الاحتلال بدعم لا محدود من الإدارة الأمريكية والإعلان عن مخططات لضم معظم الضفة الغربية سيبقى صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم والإفراج عن جميع الأسرى في معتقلات الاحتلال.

ودعا عريقات إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة مخططات الاحتلال الاستعمارية التهويدية وإفشالها.

طباعة