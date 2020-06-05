أكثر من 29 ألف وفاة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 29065 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت بواقع 767 إلى 152444 حالة.

من جهتها أعلنت السلطات الكندية تسجيل 45 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 7543 حالة بينما بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء 93441 اصابة بعد تسجيل 356 حالة جديدة.

إلى ذلك أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الدول الإفريقية وفرت 90 مليوناً من معدات الفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد بما يكفي للستة أشهر المقبلة ودعت الدول والمانحين إلى تعزيز قدرات الفحص في القارة في أسرع وقت ممكن.

وقال جون نكينغاسونغ رئيس المراكز التابعة للاتحاد الإفريقي: “نحن في حاجة إلى زيادة فحوصنا بشكل سريع للغاية لتصل إلى ما بين 10 ملايين و20 مليون فحص لنسبق منحنى الإصابات”.

ووفقاً لإحصاء رويترز بناء على بيانات حكومية وبيانات من منظمة الصحة العالمية سجلت إفريقيا حتى الآن 161793 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و4592 وفاة.

عربياً أعلنت مصر تسجيل 1152 إصابة جديدة بالفيروس و38 حالة وفاة مقارنة مع 1079 إصابة و36 وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1126 حالة وفاة”.

من جهتها أعلنت السلطات الجزائرية أنها ستباشر في رفع الحجر الصحي تدريجياً واستئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية اعتباراً من 14 حزيران القادم.

وأوضح بيان حكومي جزائري أن استئناف النشاطات التجارية والاقتصادية سيكون “مشروطاً بالتقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل والتجمعات”.

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